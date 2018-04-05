ليبيا_الآن| محطة كهرباء شمال #بنغازي: حدوث إظلام تام للمناطق الممتدة من #الب…

#ليبيا_الآن| محطة كهرباء شمال #بنغازي: حدوث إظلام تام للمناطق الممتدة من #البريقة غربًا وحتى الحدود المصرية شرقًا، ومناطق #جالو و #الكفرة جنوباً.
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