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#ليبيا_الآن| محطة كهرباء شمال #بنغازي: حدوث إظلام تام للمناطق الممتدة من #الب…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| محطة كهرباء شمال #بنغازي: حدوث إظلام تام للمناطق الممتدة من #البريقة غربًا وحتى الحدود المصرية شرقًا، ومناطق #جالو و #الكفرة جنوباً.

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