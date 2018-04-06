ليبيا_الآن | تابعت غرفة عمليات الطوارئ في ديوان بلدية #بنغازي أعمال النظافة و…

#ليبيا_الآن | تابعت غرفة عمليات الطوارئ في ديوان بلدية #بنغازي أعمال النظافة وفتح المسارات وإزالة الأكوام في منطقة وسط البلاد، وأعمال النظافة في محيط مقر مصرف الدم ومقر هيئة السلامة الوطنية ومبنى الخزانة في منطقة سيدي حسين وحي السكابلي، ومحيط نادي الهلال الرياضي.
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