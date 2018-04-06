#ليبيا_الآن | زار وفد من جمعية قدماء لاعبي نادي الإتحاد ومؤسسة التراث الطرابلسي وتجمع أهالي وسكان #طرابلس ومؤتمر طرابلس الوطني ومؤسسة التراث الطرابلسي والهيئة الطرابلسية ومكتب العمل التطوعي عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وأكدوا فيها دعمهم ووقوفهم إلى جانبه.









