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#ليبيا_الآن | زار وفد من جمعية قدماء لاعبي نادي الإتحاد ومؤسسة التراث الطرابلسي…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار وفد من جمعية قدماء لاعبي نادي الإتحاد ومؤسسة التراث الطرابلسي وتجمع أهالي وسكان #طرابلس ومؤتمر طرابلس الوطني ومؤسسة التراث الطرابلسي والهيئة الطرابلسية ومكتب العمل التطوعي عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وأكدوا فيها دعمهم ووقوفهم إلى جانبه.





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