#ليبيا_الآن | زار وفد من جمعية قدماء لاعبي نادي الإتحاد ومؤسسة التراث الطرابلسي وتجمع أهالي وسكان #طرابلس ومؤتمر طرابلس الوطني ومؤسسة التراث الطرابلسي والهيئة الطرابلسية ومكتب العمل التطوعي عميد بلدية طرابلس المركز عبدالرؤوف بيت المال، وأكدوا فيها دعمهم ووقوفهم إلى جانبه.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مساعدات إنسانية لـ150…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | زار رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الميناء البحري و…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
في اتساع لفضيحة الخصوصية.. #فيسبوك تقول تسريب البيانات أضر 87 مليون مستخدم #تك…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك