#ليبيا_الآن| أحيا فريق الهلال الأحمر الليبي فرع #صبراتة اليوم العالمي للتوعية من خطر الألغام، بتوزيع مطبوعات تحذيرية عن الأجسام الغريبة،وزيارة مكان حادثة إنفجار لغم من مخلفات الحروب التي أودت بحياة أحد أصغر متطوعي شبيبة الهلال الأحمر بصبراتة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| أقام الهلال الأحمر فرع #أوباري بالتعاون مع مكتب التعليم ومدراء ال…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | نشر الإتحاد الليبي لكرة القدم تقرير مصور حول نشاطات وفد…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | بدأت بلدية #سرت حملة تنظيف وتجهيز مقر قطاع الزراعة والثروة الحيو…
تم النشر منذُ 4 ساعات
حفل زفاف وسط البازلاء والجزر في #امريكا #عيش_الآن #اليوم
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك