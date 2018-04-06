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#ليبيا_الآن| أحيا فريق الهلال الأحمر الليبي فرع #صبراتة اليوم العالمي للتوعية …

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أحيا فريق الهلال الأحمر الليبي فرع #صبراتة اليوم العالمي للتوعية من خطر الألغام، بتوزيع مطبوعات تحذيرية عن الأجسام الغريبة،وزيارة مكان حادثة إنفجار لغم من مخلفات الحروب التي أودت بحياة أحد أصغر متطوعي شبيبة الهلال الأحمر بصبراتة.




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