#ليبيا_الآن| أحيا فريق الهلال الأحمر الليبي فرع #صبراتة اليوم العالمي للتوعية من خطر الألغام، بتوزيع مطبوعات تحذيرية عن الأجسام الغريبة،وزيارة مكان حادثة إنفجار لغم من مخلفات الحروب التي أودت بحياة أحد أصغر متطوعي شبيبة الهلال الأحمر بصبراتة.







