ليبيا_الآن| كشفت إدارة مركز #طبرق الطبي أمس الخميس، عن توفير جهاز ” كوتري ” ا…

#ليبيا_الآن| كشفت إدارة مركز #طبرق الطبي أمس الخميس، عن توفير جهاز ” كوتري ” الذي يُستخدم في توقف النزيف الداخلي للمريض أثناء العملية، وفتح العضلة تحت الجلد، وجهاز ”ادرل Drill “ الذي يقوم بعملية حفر المسامير البلايتينية للشريحة أثناء العملية، في عمليات العظام الجراحية.
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