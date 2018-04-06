ليبيا_الآن| كشفت إدارة مركز #طبرق الطبي أمس الخميس، عن توفير جهاز ” كوتري ” ا…

#ليبيا_الآن| كشفت إدارة مركز #طبرق الطبي أمس الخميس، عن توفير جهاز ” كوتري ” الذي يُستخدم في توقف النزيف الداخلي للمريض أثناء العملية، وفتح العضلة تحت الجلد، وجهاز ”ادرل Drill “ الذي يقوم بعملية حفر المسامير البلايتينية للشريحة أثناء العملية، في عمليات العظام الجراحية.







