ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعا…

#ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية مساعدة طبية وإغاثة إنسانية إلى 197 لاجئًا ومهاجرًا في #طرابلس.
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