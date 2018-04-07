ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعا…

#ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية مساعدة طبية وإغاثة إنسانية إلى 197 لاجئًا ومهاجرًا في #طرابلس.





