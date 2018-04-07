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#ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعا…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّم فريق مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة في #ليبيا بالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية مساعدة طبية وإغاثة إنسانية إلى 197 لاجئًا ومهاجرًا في #طرابلس.



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