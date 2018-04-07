#ليبيا_الآن | كرّم المجلس البلدي #طبرق أمس رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني والوفد المرافق له، خلال إجتماعٍ عقده الوفد مع مجلس الحكماء.
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