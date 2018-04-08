#ليبيا_الآن| أجرى فريق الأطباء الإستشاري الزائر لإمراض قلب الأطفال بمركز #طبرق الطبي اليوم الأحد، عمليات كشف بجهاز الأيكو لتحديد و تشخيص الحالات، لأكثر من 20 طفل لديه مشاكل قلبية.
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