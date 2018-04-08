#ليبيا_الآن| كشف مركز #سبها الطبي، عن إجمالي ما تعرض له من عيارات نارية وقذائف عن فترة ما بين6/2/2018 إلى 3/4/2018، أدت إلى إصابة قسم الباطنية والاطفال، القسم المالي بالمركز، الحي السكنى لمركز سبها الطبي، قسم الولادة، قسم الحوادث، مصنع الاكسجين، المعهد الصحى للتعليم المتوسط.
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