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#ليبيا_الآن| كشف مركز #سبها الطبي، عن إجمالي ما تعرض له من عيارات نارية وقذائف…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كشف مركز #سبها الطبي، عن إجمالي ما تعرض له من عيارات نارية وقذائف عن فترة ما بين6/2/2018 إلى 3/4/2018، أدت إلى إصابة قسم الباطنية والاطفال، القسم المالي بالمركز، الحي السكنى لمركز سبها الطبي، قسم الولادة، قسم الحوادث، مصنع الاكسجين، المعهد الصحى للتعليم المتوسط.



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