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#ليبيا_الآن| إزدادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بليبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث …

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إزدادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بليبيا خلال السنوات الأخيرة، حيث أن ليبيا المعبر الأمثل بنظر المهاجرين للوصول إلي أوربا من شمال أفريقيا، برأيكم هل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بليبيا عاجز عن مكافحتها ؟

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