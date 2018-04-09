#ليبيا_الآن| وفاة توأم عمرها 6 أشهر، بحريق شبّ في منزل ذويهما في منطقة المساكن الشعبية بمدينة #الجميل، فيما تسبب الحريق أيضًا بإصابة الأم بحروق متوسطة أدخلت على إثرها إلى المستشفى.

وتفتقر مدينة الجميل لسيارات المطافئ، إذ تعد هذه الحادثة المؤسفة الثالثة من نوعها خلال أقل من 6 أشهر.