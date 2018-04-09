عاجل

#ليبيا_الآن| وفاة توأم عمرها 6 أشهر، بحريق شبّ في منزل ذويهما في منطقة المساكن…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وفاة توأم عمرها 6 أشهر، بحريق شبّ في منزل ذويهما في منطقة المساكن الشعبية بمدينة #الجميل، فيما تسبب الحريق أيضًا بإصابة الأم بحروق متوسطة أدخلت على إثرها إلى المستشفى.
وتفتقر مدينة الجميل لسيارات المطافئ، إذ تعد هذه الحادثة المؤسفة الثالثة من نوعها خلال أقل من 6 أشهر.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك