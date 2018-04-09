#ليبيا_الآن| رفض أهالي مدينة #صرمان، في تظاهرة لهم أمس الأحد، نقل ملف قضية #أطفال_ الشرشاري إلى #طرابلس، مطالبين بأن تستكمل الأجهزة الأمنية في صرمان تحقيقاتها واجراءاتها.
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