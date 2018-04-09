ليبيا_الآن| جمارك مطار #معيتيقة تحبط محاولة تهريب 914 ألف يورو في حقيقة أحد ا…

#ليبيا_الآن| جمارك مطار #معيتيقة تحبط محاولة تهريب 914 ألف يورو في حقيقة أحد المسافرين إلى #إسطنبول.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| تواصل الهيئة العامة للإسكان والمرافق التابعة للحكومة المؤقة استعد…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| رفض أهالي مدينة #صرمان، في تظاهرة لهم أمس الأحد، نقل ملف قضية #…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
ما هو مطار #التيفور العسكري الذي استهدفته الصواريخ؟ #سوريا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
حالة الطقس.. النشرة الجوية في ليبيا اليوم الإثنين 9 أبريل 2018
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك