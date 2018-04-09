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#ليبيا_الآن | بدأت المجموعة الرابعة من الشباب من مختلف مدن #ليبيا ورشة عمل حول…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | بدأت المجموعة الرابعة من الشباب من مختلف مدن #ليبيا ورشة عمل حول السلام الإيجابي، والتي تنظمها منظمة اليونيسف بالتعاون مع حكومة دولة #إيطاليا ومعهد الإقتصاد والسلام في إطار مبادرة #نيقوسيا.


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