#ليبيا_الآن | بدأت المجموعة الرابعة من الشباب من مختلف مدن #ليبيا ورشة عمل حول السلام الإيجابي، والتي تنظمها منظمة اليونيسف بالتعاون مع حكومة دولة #إيطاليا ومعهد الإقتصاد والسلام في إطار مبادرة #نيقوسيا.



