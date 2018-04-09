#ليبيا_الآن | تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية #بنغازي أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء في المنطقة الممتدة من مقابل فندق آوزو إلى منطقة الكيش، طابلينو، وجليانة.











