#ليبيا_الآن | تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية #بنغازي أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء في المنطقة الممتدة من مقابل فندق آوزو إلى منطقة الكيش، طابلينو، وجليانة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
الرياح القوية تعصف بشعر دونالد #ترامب #عيش_الآن #اليوم
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | حددت بلدية #طرابلس المركز تسعيرة رغيف الخبز على النحو التالي: تس…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | بدأت المجموعة الرابعة من الشباب من مختلف مدن #ليبيا ورشة عمل حول…
تم النشر منذُ 3 ساعات
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك