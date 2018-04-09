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#ليبيا_الآن | تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية #بنغازي أعمال النظافة…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تواصل إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية #بنغازي أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء في المنطقة الممتدة من مقابل فندق آوزو إلى منطقة الكيش، طابلينو، وجليانة.






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