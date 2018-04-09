ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنمنصة #صبراتة البحرية تعرضت مساء أم…

#ليبيا_الآن | أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنمنصة #صبراتة البحرية تعرضت مساء أمس لحادثٍ بسيط نتيجة تصادم سفينة Safe Swift التابعة لشركة تكنيب للمقاولة مع المنصّة. وتم تكليف شركة تفتيش عالمية متخصصة لتقييم الحادث وتقديم تقرير عاجل بالخصوص، على أن يستمر برنامج أعمال الربط والصيانة بين يومي 2 و18 ابريل الجاري.
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