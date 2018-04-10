ليبيا_الآن| أرست السفينة (لونا أف) الخط الملاحي MSC والتابعة لوكالة الإسطرلا…

#ليبيا_الآن| أرست السفينة (لونا أف) الخط الملاحي MSC والتابعة لوكالة الإسطرلاب للتوكيلات الملاحية على الرصيف رقم 16 بميناء #بنغازي البحري أمس الأثنين ، محملة بـ 61 حاوية بضائع مختلفة، وستقوم بشحن 42 حاوية فارغة.
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