#ليبيا_الآن| أفتتح وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة سعد عبدالرازق يوم الأحد ، بقاعة البرلمان #بالبيضاء ورشة عمل حول “الشراكة في القطاع الصحي ” تحت شعار معآ نحو شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة، بحضور وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، ووكيل وزارة الصحة بنغازي، ووكيل الشؤون الإجتماعية والوكيل المساعد بوزارة الصحة.