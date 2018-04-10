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#ليبيا_الآن| أفتتح وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة سعد عبدالرازق يوم الأحد ، بقاعة…

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أفتتح وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة سعد عبدالرازق يوم الأحد ، بقاعة البرلمان #بالبيضاء ورشة عمل حول “الشراكة في القطاع الصحي ” تحت شعار معآ نحو شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة، بحضور وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، ووكيل وزارة الصحة بنغازي، ووكيل الشؤون الإجتماعية والوكيل المساعد بوزارة الصحة.

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