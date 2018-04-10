#ليبيا_الآن| أفتتح وكيل عام وزارة الصحة المؤقتة سعد عبدالرازق يوم الأحد ، بقاعة البرلمان #بالبيضاء ورشة عمل حول “الشراكة في القطاع الصحي ” تحت شعار معآ نحو شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة، بحضور وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، ووكيل وزارة الصحة بنغازي، ووكيل الشؤون الإجتماعية والوكيل المساعد بوزارة الصحة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 32 دقيقة
#ليبيا_الآن| رافق فريق الدعم النفسي التابع للهلال الأحمر الليبي بمدينة #الأبيا…
تم النشر منذُ 52 دقيقة
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| أرست السفينة (لونا أف) الخط الملاحي MSC والتابعة لوكالة الإسطرلا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك