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#ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #طبرق الناجي مازق وعضو المجلس البلدي نصر موسى، و…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #طبرق الناجي مازق وعضو المجلس البلدي نصر موسى، ووكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة العطاءات نصر شرح البال، أمس الأثنين بقاعة الإجتماعات بجهاز الإسكان والمرافق بحضور مدير الجهاز، ومدراء قطاعات الصحة والمواصلات والتعليم، المشروعات التي تم الموافقة عليها من رئاسة الوزراء.



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