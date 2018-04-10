ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #طبرق الناجي مازق وعضو المجلس البلدي نصر موسى، و…

#ليبيا_الآن| تباحث عميد بلدية #طبرق الناجي مازق وعضو المجلس البلدي نصر موسى، ووكيل ديوان البلدية ورئيس لجنة العطاءات نصر شرح البال، أمس الأثنين بقاعة الإجتماعات بجهاز الإسكان والمرافق بحضور مدير الجهاز، ومدراء قطاعات الصحة والمواصلات والتعليم، المشروعات التي تم الموافقة عليها من رئاسة الوزراء.





