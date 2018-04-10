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#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #ط…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #طرابلس، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي يجريها حرس السواحل الليبي في 2018، في إطار التزام متواصل في مكافحة المهربين وتحسين الإستقبال في الموانئ اليبية بمساعدة منظّمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.

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