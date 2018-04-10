ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #ط…

#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #طرابلس، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي يجريها حرس السواحل الليبي في 2018، في إطار التزام متواصل في مكافحة المهربين وتحسين الإستقبال في الموانئ اليبية بمساعدة منظّمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج المبعوث الأممي غسان سلامة …
تم النشر منذُ 45 دقيقة
#ليبيا_الآن | أرسلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا شاحنات إلى الجنوب الليب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | إجتمع مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برؤساء اللجان في مقر المجلس…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | زار المبعوث الأممي غسان سلامة السيد خالد المشري وهنأه على انتخابه…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك