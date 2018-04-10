ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #ط…

#ليبيا_الآن | إجتمعت اللجنة الليبية الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في #طرابلس، لمتابعة عمليات الإنقاذ التي يجريها حرس السواحل الليبي في 2018، في إطار التزام متواصل في مكافحة المهربين وتحسين الإستقبال في الموانئ اليبية بمساعدة منظّمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.