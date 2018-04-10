#ليبيا_الآن | إلتقى المبعوث الأممي غسان سلامة في #طرابلس سفير #إيطاليا لدى #ليبيا جوزيبي بيروني لمناقشة آخر التطورات السياسية الليبية وسُبل دعم إيطاليا لجهود الأمم المتحدة.
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