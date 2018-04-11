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#ليبيا_الآن| المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المس…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري: لا صحة للأخبار المتداولة حول الوضع الصحي لسيادة القائد العام المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر. والمشير بحالة صحية ممتازة ويتابع المستجدات في غرفة عمليات عمر المختار.

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