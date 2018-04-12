#ليبيا_الآن | إستقبلت الجهات المعنية الفرنسية لاجئين نيجيريين، تم إجلاء العديد منهم من الأراضيي الليبية، بعد جهودٍ مشتركة بين مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كل من #فرنسا، نيجيريا، و #ليبيا، والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.



