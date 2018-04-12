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#ليبيا_الآن | إستقبلت الجهات المعنية الفرنسية لاجئين نيجيريين، تم إجلاء العديد …

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبلت الجهات المعنية الفرنسية لاجئين نيجيريين، تم إجلاء العديد منهم من الأراضيي الليبية، بعد جهودٍ مشتركة بين مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في كل من #فرنسا، نيجيريا، و #ليبيا، والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.


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