ليبيا_الآن | إستقبل وزير داخلية حكومة الوفاق عبدالسلام عاشور في #طرابلس وفد ا…

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير داخلية حكومة الوفاق عبدالسلام عاشور في #طرابلس وفد الإتحاد الأوروبي الذي يزور #ليبيا لإجراء تقييم إستراتيجي حول الوضع الأمني في البلاد. واستعرض المجتمعون أوضاع الحدود الليبية والأوضاع الأمنية.



