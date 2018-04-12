عاجل

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير داخلية حكومة الوفاق عبدالسلام عاشور في #طرابلس وفد ا…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستقبل وزير داخلية حكومة الوفاق عبدالسلام عاشور في #طرابلس وفد الإتحاد الأوروبي الذي يزور #ليبيا لإجراء تقييم إستراتيجي حول الوضع الأمني في البلاد. واستعرض المجتمعون أوضاع الحدود الليبية والأوضاع الأمنية.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك