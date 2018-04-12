#ليبيا_الآن| أرسلت اللجنة الدولة للصليب الأحمر، شحنة أدوية إلى مركز سبها الطبي، تحتوي على مختلف أنواع الأدوية الجراحية من مستلزمات التخدير ومواد التنظيف وضمادات الحروق والجروح والقفازات ومحاليل وريدية مختلفة ومواد حقن ومواد تعقيم وبعض المواد الأخرى.
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