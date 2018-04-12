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#ليبيا_الآن| تمكن فرع جهاز الهجرة غير شرعية #طبرق، من القبض على 35 مهاجر غير …

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تمكن فرع جهاز الهجرة غير شرعية #طبرق، من القبض على 35 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية المصرية، بالقرب من بوابة طبرق الشرقية كانوا قد دخلوا البلاد بأوراق مزورة.

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