#ليبيا_الآن| تمكن فرع جهاز الهجرة غير شرعية #طبرق، من القبض على 35 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية المصرية، بالقرب من بوابة طبرق الشرقية كانوا قد دخلوا البلاد بأوراق مزورة.