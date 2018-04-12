#ليبيا_الآن| تمكن فرع جهاز الهجرة غير شرعية #طبرق، من القبض على 35 مهاجر غير شرعي يحملون الجنسية المصرية، بالقرب من بوابة طبرق الشرقية كانوا قد دخلوا البلاد بأوراق مزورة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن| في كلمته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| التقى وزير الخارجية المصرية “سامح شكري”، اليوم الخميس، بمبعوث الأ…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
هل حان موعد حصول #محمد_صلاح على جائزة لاعب العام في البريميرليغ؟ #عيش_الآن #ك…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك