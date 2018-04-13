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#ليبيا_الآن | عقدت منظّمة الصحة العالمية في #ليبيا WHO حلقة نقاش مشتركة حول مو…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | عقدت منظّمة الصحة العالمية في #ليبيا WHO حلقة نقاش مشتركة حول موضوع “إبداع المرأة في العالم”، بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض وجامعة #طرابلس، إحتفالًا باليوم العالمي للصحة، تحت شعار التغطية الصحية الشاملة.


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