ليبيا_الآن | عقدت منظّمة الصحة العالمية في #ليبيا WHO حلقة نقاش مشتركة حول مو…

#ليبيا_الآن | عقدت منظّمة الصحة العالمية في #ليبيا WHO حلقة نقاش مشتركة حول موضوع “إبداع المرأة في العالم”، بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الامراض وجامعة #طرابلس، إحتفالًا باليوم العالمي للصحة، تحت شعار التغطية الصحية الشاملة.



