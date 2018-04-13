ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية #سرت مختار المعداني والعقيد معيوف حسين مكتب نقاب…

#ليبيا_الآن | تفقد عميد بلدية #سرت مختار المعداني والعقيد معيوف حسين مكتب نقابة الصيادين سرت والمرسى الخاص لقوارب الصيد، لمتابعة ما يعانيه من إهمالٍ وتكدسٍ للرمال داخل المرسى. ووعد المعداني بإيجاد مقر مناسب لنقابة الصيادين ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لتقديم ما يمكن للصيادين لتمكينهم



