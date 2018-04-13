ليبيا_الآن | إجتمعت عضوة المجلس البلدي #سرت هنية ابوخريص وعدد من مؤسسات المجت…

#ليبيا_الآن | إجتمعت عضوة المجلس البلدي #سرت هنية ابوخريص وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والإتحاد النسائي وممثلين عن الشباب والرياضة وممثلي القطاعات وإعلاميين، لمناقشة تشكيل لجنة متابعة المشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في المدينة، على أن يُعقد إجتماع لاحقًا لتشكيل الفريق فعليًا.







