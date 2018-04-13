ليبيا_الآن| قام جهاز الحرس البلدي #طبرق أمس الخميس، بإجراء تجربة لمعرفة كم رغ…

#ليبيا_الآن| قام جهاز الحرس البلدي #طبرق أمس الخميس، بإجراء تجربة لمعرفة كم رغيف ينتجه قطنار الدقيق بوزن 120 جرام للرغيف الواحد، بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي ونقيب الخبازين، وعميد البلدية الناجي مازق وعضو المجلس البلدي علي الصغير، حيث سيعقد إجتماع قادم لوضع آلية جديدة للمخابز.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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