#ليبيا_الآن| زار فريق تابع للمجلس الدنماركي DRC، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، وقامو بتقديم خدمة الإتصال عبر الهاتف بين النزلاء و ذويهم.





