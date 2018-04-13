#ليبيا_الآن| زار فريق تابع للمجلس الدنماركي DRC، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، وقامو بتقديم خدمة الإتصال عبر الهاتف بين النزلاء و ذويهم.
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