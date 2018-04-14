ليبيا_الآن | دعمت اليونيسف ووزارتا العدل في #ليبيا و #تونس ورشة عمل رفيعة ال…

#ليبيا_الآن | دعمت اليونيسف ووزارتا العدل في #ليبيا و #تونس ورشة عمل رفيعة المستوى مع القضاة والمدعين العامين من مختلف أنحاء ليبيا، في إطار التعاون بين البلدين، إلتقى خلالها المشاركون الليبيون بنظرائهم من نظام العدالة التونسي للنهوض بالتعلم، وتبادل الممارسات والخبرات الجيدة لتعزيز حقوق الطفل.
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