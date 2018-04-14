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‎ #ليبيا_الآن| استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- فرع الساحل طلميثة، اليوم ال…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية- فرع الساحل طلميثة، اليوم السبت، 12 مهاجرًا غير شرعي من بوابة زاوية، المهاجرون من يحملون الجنسية التشادية والسودانية، وتم رصد مهاجرين مصابين بالتهاب الكبد الوبائي.

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