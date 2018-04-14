ليبيا_الآن| غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى #ليبيا: المؤتمر الوطني الجامع سيع…

#ليبيا_الآن| غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى #ليبيا: المؤتمر الوطني الجامع سيعقد عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، والانتخابات ستجري قبل نهاية عام 2018.
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