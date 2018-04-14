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#ليبيا_الآن| غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى #ليبيا: المؤتمر الوطني الجامع سيع…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى #ليبيا: المؤتمر الوطني الجامع سيعقد عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، والانتخابات ستجري قبل نهاية عام 2018.

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