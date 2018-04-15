عاجل

%1 من الأغنياء سيملكون ثلثي الثروات في 2030 #عيش_الآن #اليوم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


%1 من الأغنياء سيملكون ثلثي الثروات في 2030
#عيش_الآن #اليوم

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك