ليبيا_الآن| سلم مكتب التعليم الخاص لمدرسة قصر الطفولة ببلدية #الخمس، إذن المز…

#ليبيا_الآن| سلم مكتب التعليم الخاص لمدرسة قصر الطفولة ببلدية #الخمس، إذن المزاولة لهذا العام المعتمدة رسميا .
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