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#ليبيا_الآن| إفتتاح معرضا للتراث والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمقتنيات …

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إفتتاح معرضا للتراث والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمقتنيات الشعبية بمدرسة إبن خلدون للتعليم الأساسي #ببنغازي، بحضور مسؤول التربية والتعليم بنغازي محمد الدرسي ومسؤول مكتب النشاط بالقطاع، بمشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.







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