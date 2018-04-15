#ليبيا_الآن| إفتتاح معرضا للتراث والفنون التشكيلية والأشغال اليدوية والمقتنيات الشعبية بمدرسة إبن خلدون للتعليم الأساسي #ببنغازي، بحضور مسؤول التربية والتعليم بنغازي محمد الدرسي ومسؤول مكتب النشاط بالقطاع، بمشاركة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.
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