#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى ليبيا لي زيغو، بمقر المجلس #بطرابلس، بحضور نائبي الرئيس الأول والثاني،ومقرر المجلس، الأزمة الراهنة وسبل تجاوز التحديات التي تقف دون الوصول لتوافق وطني شامل، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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