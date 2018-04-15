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#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد، مع السفير…

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى ليبيا لي زيغو، بمقر المجلس #بطرابلس، بحضور نائبي الرئيس الأول والثاني،ومقرر المجلس، الأزمة الراهنة وسبل تجاوز التحديات التي تقف دون الوصول لتوافق وطني شامل، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



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