#ليبيا_الآن| أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، في “إنفوجرافيك”، كيف استجابت لأكثر من 600 ألف لاجئ في ليبيا سنة 2018.

لافتةً إلى أكثر من 51 ألف طالبوا باللجوء حديثًا، مشيرة أن عدد النازحين المحليين داخل ليبيا يتجاوز 184 ألف نازح، وأن العائدين من النزوح يبلغ عددهم أكثر من 368 نازح.