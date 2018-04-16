#ليبيا_الآن| استلم مستشفى ابن سينا ببلدية #سرت، أمس الأحد، شحنة من المستلزمات الطبية العاجلة من إدارة الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى.
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