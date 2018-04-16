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#ليبيا_الآن| استلم مستشفى ابن سينا ببلدية #سرت، أمس الأحد، شحنة من المستلزمات…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استلم مستشفى ابن سينا ببلدية #سرت، أمس الأحد، شحنة من المستلزمات الطبية العاجلة من إدارة الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى.






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