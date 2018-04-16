#ليبيا_الآن | دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجميع في #ليبيا لمواصلة العمل مع ممثله الخاص غسان سلامة، الذي ينخرط في العملية السياسية مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء البلاد لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا.
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