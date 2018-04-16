ليبيا_الآن | نشرت مفوضيّة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة #إنفوجرافيك توضّح في…

#ليبيا_الآن | نشرت مفوضيّة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة #إنفوجرافيك توضّح فيه أنها إستجابت في #ليبيا لـ1.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بقيمة 85 مليون دولار أميركي.
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