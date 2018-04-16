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#ليبيا_الآن | نشرت مفوضيّة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة #إنفوجرافيك توضّح في…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نشرت مفوضيّة شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة #إنفوجرافيك توضّح فيه أنها إستجابت في #ليبيا لـ1.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بقيمة 85 مليون دولار أميركي.

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