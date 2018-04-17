ليبيا_الآن | إحتضنت الكلية العسكرية عرضًا تدريبيًا للطلبة الخرجين من الدفعة ال…

#ليبيا_الآن | إحتضنت الكلية العسكرية عرضًا تدريبيًا للطلبة الخرجين من الدفعة الــ51 من الكلية، بإشراف العميد عمر المسماري على التدريب النهائي وإعطاء الواجبات التي سيتم بها تقديم العرض النهائي للكراديس واستلام وتسليم الراية.
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