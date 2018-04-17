ليبيا_الآن | إستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق نائب المبعوث الأممي و…

#ليبيا_الآن | إستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق نائب المبعوث الأممي ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية لؤي شبانة، لبحث تعزيز تواجد صندوق الأمم المتحدة للسكان في #ليبيا، بما فيها برامج دعم الشباب وتمكين المرأة وصحة الأم والولادة.
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