ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: هناك فائض متوقع في إنتاج الشبكة يقدر بحوال…

#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: هناك فائض متوقع في إنتاج الشبكة يقدر بحوالي 200 ميجاوات، ولا يوجد ساعات طرح أحمال، التوليد المتاح للشبكة تقدر بـ 4400 ميجاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4200 ميجاوات.