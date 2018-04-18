ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: هناك فائض متوقع في إنتاج الشبكة يقدر بحوال…

#ليبيا_الآن| الشركة العامة للكهرباء: هناك فائض متوقع في إنتاج الشبكة يقدر بحوالي 200 ميجاوات، ولا يوجد ساعات طرح أحمال، التوليد المتاح للشبكة تقدر بـ 4400 ميجاوات، فيما يبلغ الاستهلاك المتوقع 4200 ميجاوات.
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