ليبيا_الآن| أجرى منذوبي المنظمة الدولية للهجرة IOM اليوم الإربعاء، مقابلات شخص…

#ليبيا_الآن| أجرى منذوبي المنظمة الدولية للهجرة IOM اليوم الإربعاء، مقابلات شخصية للمهاجرين غير الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرلع #طرابلس، للعودة الطوعية إلى بلادهم غينيا كوناكري الأسبوع المقبل عبر مطار إمعيتيقة الدولي .





