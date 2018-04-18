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#ليبيا_الآن| أجرى منذوبي المنظمة الدولية للهجرة IOM اليوم الإربعاء، مقابلات شخص…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أجرى منذوبي المنظمة الدولية للهجرة IOM اليوم الإربعاء، مقابلات شخصية للمهاجرين غير الشرعيين من جنسية غينيا كوناكري من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرلع #طرابلس، للعودة الطوعية إلى بلادهم غينيا كوناكري الأسبوع المقبل عبر مطار إمعيتيقة الدولي .



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