عاجل

ما علاقة “الإيموجي” بتدهور #اللغة؟ #أخبار_الآن #تكنولوجيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


ما علاقة “الإيموجي” بتدهور #اللغة؟
#أخبار_الآن #تكنولوجيا

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك