ليبيا_الآن| “غسان سلامة” المبعوث الأممي إلى #ليبيا، يهنئ قنصل #تونس العام بل…

#ليبيا_الآن| “غسان سلامة” المبعوث الأممي إلى #ليبيا، يهنئ قنصل #تونس العام بليبيا “توفيق القاسمي” على افتتاح القنصلية العامة في #طرابلس.
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