#ليبيا_الآن| وصول الناقلة أنوار ليبيا، لرصيف ميناء #طرابلس البحري، على متنها حمولة تقدر بـ34,000.000 مليون لتر من وقود البنزين، وعملية التوزيع على الشركات ستبدأ بعد إتمام الإجراءات الروتينية.
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