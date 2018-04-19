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#ليبيا_الآن| وصول الناقلة أنوار ليبيا، لرصيف ميناء #طرابلس البحري، على متنها …

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| وصول الناقلة أنوار ليبيا، لرصيف ميناء #طرابلس البحري، على متنها حمولة تقدر بـ34,000.000 مليون لتر من وقود البنزين، وعملية التوزيع على الشركات ستبدأ بعد إتمام الإجراءات الروتينية.

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