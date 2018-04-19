#ليبيا_الآن| وصول الناقلة أنوار ليبيا، لرصيف ميناء #طرابلس البحري، على متنها حمولة تقدر بـ34,000.000 مليون لتر من وقود البنزين، وعملية التوزيع على الشركات ستبدأ بعد إتمام الإجراءات الروتينية.