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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا بريجيت …

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا بريجيت كورومي والوفد المرافق لها في #طرابلس، لبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في #ليبيا، وتطورات الاتفاق السياسي والاستفتاء على الدستور، وبعدها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية


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