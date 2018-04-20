#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سفيرة #فرنسا بريجيت كورومي والوفد المرافق لها في #طرابلس، لبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في #ليبيا، وتطورات الاتفاق السياسي والاستفتاء على الدستور، وبعدها الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية



